السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 256 إصابة بفيروس كورونا



برلين 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 256 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" في مؤتمر صحفي اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 193.499 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8.957 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 177.700 حالة .

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11:52ت م

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برلين 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 256 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و3 حالات وفاة .وأفاد معهد "روبرت كوخ" في مؤتمر صحفي اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 193.499 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8.957 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 177.700 حالة .// انتهى //11:52ت م0040

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