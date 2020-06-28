السعودية اليوم / برامج منوعة لتفعيل مبادرة "حُسن الوفادة " بتعليم عسير



أبها 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أقرّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات لتفعيل مبادرة " حُسن الوفادة " في نسختها الثانية.

وبين مدير عام التعليم بعسير سعد الجوني أنه جرى تشكيل فريق تنفيذي من الإدارات ذات العلاقة على مستوى قطاعي البنين والبنات، وإعداد خطة مزمنة تتضمن تنفيذ عدد من البرامج والمناشط في مطار أبها والحدائق والمتنزهات ذات طابع نوعي ويحقق الاحترازات الصحية في ظل الظروف الراهنة ، بما يسهم في دعم البرامج السياحية.

وأشار إلى أن الإدارة تسعى إلى التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لإبراز مقومات المنطقة، والإسهام في إثراء الزوار والمصطافين والعمل على نشر ثقافة المبادرة في نسختها الثانية، تحت شعار " تنزه بحذر ".

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11:39ت م

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