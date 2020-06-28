السعودية اليوم / بلغاريا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا



صوفيا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 112 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد مركز العمليات البلغاري اليوم . أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4625 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 216 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2475 حالة .

// انتهى //

11:00ت م

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صوفيا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفاد مركز العمليات البلغاري اليوم . أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4625 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 216 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2475 حالة .// انتهى //11:00ت م0030

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