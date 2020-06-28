السعودية اليوم / السلطات الأردنية تحبط مخططًا إرهابيًا



عمّان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أحبطت السُلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من أربعة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية.

وأفادت محكمة أمن الدولة الأردنية، أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في مطلع العام الحالي، كانت مخططاتهم استهداف كنيسة ومحل تجاري في العاصمة الأردنية عمان باستخدام أسلحة نارية،مبينة أن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بعناصر التنظيمات الإرهابية في سوريا، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

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10:59ت م

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