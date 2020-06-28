السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 528859 حالة



نيودلهي 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها ، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفا و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.

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10:53ت م

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نيودلهي 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 528 ألفا و859 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها ، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفا و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.// انتهى //10:53ت م0026

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