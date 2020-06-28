السعودية اليوم / جمهورية التشيك تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا



براغ 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت التشيك، اليوم، 260 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جمهورية التشيك في بيان لها، أن حالات الوفاة بلغت 347 وفاة حتى الأن.

// انتهى //

10:37ت م

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براغ 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت التشيك، اليوم، 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 11298 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في جمهورية التشيك في بيان لها، أن حالات الوفاة بلغت 347 وفاة حتى الأن.// انتهى //10:37ت م0024

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