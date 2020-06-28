هيئة المدن تنظم ندوة رقمية تعريفية لمستثمري مدينة المعرفة الاقتصادية

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

استكمالاً لندوات حملة “متواصلين” التي أطلقتها مؤخراً هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للتواصل المباشر مع مستثمري المدن الاقتصادية، نظّم مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) ندوته الرقمية الثالثة عبر منصة زوم للاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مستثمري مدينة المعرفة الاقتصادية، وذلك للتعرف على مبادرات الهيئة التي تهدف لضمان استمرارية أعمال الجهات الاستثمارية ودعم نشاطهم والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا.

وكانت الهيئة قد أطلقت عدداً من المبادرات التي تضاف إلى حزمة المبادرات الحكومية التي شكلت دعماً بارزاً للقطاع الخاص بهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي للجائحة، وقد تم التعريف بكافة المبادرات خلال الندوة بشكل مفصل، مع شرح آلية الاستفادة منها، إلى جانب كافة الخدمات الحكومية التي يقدمها مركز 360°. وتولي الهيئة في عملها أهمية بارزة لتسهيل أنشطة وأعمال القطاع الخاص ودعم المستثمرين، إيماناً منها بدورهم الهام في استمرارية دوران عجلة التنمية في المملكة، وبخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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وأتت هذه الندوة الرقمية استكمالاً لندوتين سابقتين ضمن حملة “متواصلين” التي أطلقتها الهيئة للتأكيد على أهمية التواصل بين مستثمري المدن الاقتصادية وفريق مركز 360°.

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