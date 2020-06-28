شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘عمانيون’’ ينكؤون جرح ’’ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد’’ .... وغضب واسع بين ‘‘ذباب الإمارات‘‘ .... ’’صور‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نكأ عمانيون الجرح القديم لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع سلطنة عمان، بتداول صورة تاريخية أثارت حالة من الغضب في صفوف الذباب الإلكتروني للإمارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان صورة تاريخية للسلطان قابوس بن سعيد، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في مسقط.

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وأبانت الصورة أن السلطان قابوس يسير وبجانبه أمير الكويت، فيما كان خلفهما ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد. وعلق ناشطون على الصورة، بأنها ألتقطت وقت ضبط خلية التجسس الإماراتية في سلطنة عمان، التي كانت تسعى لإثارة الفتن وتمويل انقلاب على السلطان قابوس.

وتدخل وقتها الشيخ صباح الأحمد بعد طلب من "بن زايد" و"بن راشد" حتى لا يصعد السلطان قابوس ويفرج عن خلية التجسس ولا يتحدث بها في الإعلام.

وحظيت الصورة على تفاعل في الإمارات، وهاجم الذباب الإلكتروني للإمارت، سلطنة عمان، معتبرين أن جهات فيها تسعى للتصعيد مع الإمارات عبر هذا الموقف.