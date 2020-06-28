شكرا لمتابعة خبر عن أول ظهور لـ «نيوم» على الطريق الدائري الدولي بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهد الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك اول ظهور لإسم "نيوم " على الطرق ضمن الإرشاد للذهاب إلى المشروع العملاق .

وظهرت لوحات الطرق مكتوباً عليها " نيوم " وسط فرحة بقرب إنجاز المشروع الذي يعد من أضخم المشاريع واهمهما على الإطلاق ، ويمتاز بشواطئه الخلابة المطلة على البحر الأحمر وخليج عقبة .

وتبلغ مساحة المشروع 26 الف كيلو متر مربع وسيحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة ضمن الرؤية الإقتصادية 2030 .