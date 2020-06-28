شكرا لمتابعة خبر عن أول ظهور لـ «نيوم» على الطريق الدائري الدولي بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):شهد الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك اول ظهور لإسم "نيوم " على الطرق ضمن الإرشاد للذهاب إلى المشروع العملاق .
وظهرت لوحات الطرق مكتوباً عليها " نيوم " وسط فرحة بقرب إنجاز المشروع الذي يعد من أضخم المشاريع واهمهما على الإطلاق ، ويمتاز بشواطئه الخلابة المطلة على البحر الأحمر وخليج عقبة .
وتبلغ مساحة المشروع 26 الف كيلو متر مربع وسيحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة ضمن الرؤية الإقتصادية 2030 .
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