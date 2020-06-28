شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. انطلاق عروض الخيل العربية بفعاليات صيف المملكة " تنفس " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): انطلقت مساء اليوم , فعاليات عروض الخيل العربية التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف , ضمن فعاليات صيف انطلقت مساء اليوم , فعاليات عروض الخيل العربية التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف , ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" بجوار منتزه الردف الوطني. وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة بمناسبة عودة الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"، حيث قدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة أبرزت أصالة الخيل العربية،والاعتزاز بالتراث ، وكانت عامل جذب للجمهور وتشجيعاً للسياحة. Advertisements كما قدم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة , وتنويم الخيل , بالإضافة إلى عروض أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي إلى جانب الاستعراض بالراية السعودية مع تحية للجمهور خلال العرض المقدم ، وفي الختام شاهد الحضور مسيرة بعنوان " شكراً أبطال الصحة والجهات العسكرية".

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