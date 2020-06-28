شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تعيد التأكيد على استئناف تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعادت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، التأكيد على استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة الجائحة.
ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، حيث قال: " كيف يتمكن الممارس الصحي من الحصول علي تمديد تأشيرة له وللمرافقين حتي يتمكن من العودة للمملكة؟".
وأجاب حساب الجوازات: " أهلاً بك، سيتم الإعلان عن إستئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، علماً انه في حال صدور قرارات او تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية . سعدنا بتواصلك ".
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