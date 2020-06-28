شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: أجواء صيفية رتيبة ومعتادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد، الأجواء صيفية معتادة ويسود استقرار جوي.

‏وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الأحد أجواء صيفية رتيبة ومعتادة حيث يسود الاستقرار الجوي بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير " .

وأضاف "المسند" : " متوقع أن تكون رياح البوارح الشمالية والجافة اليوم نشطة على الشرقية و الربع الخالي .. هذا والله أعلم " .