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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: أجواء صيفية رتيبة ومعتادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد، الأجواء صيفية معتادة ويسود استقرار جوي.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الأحد أجواء صيفية رتيبة ومعتادة حيث يسود الاستقرار الجوي بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير " .
وأضاف "المسند" : " متوقع أن تكون رياح البوارح الشمالية والجافة اليوم نشطة على الشرقية و الربع الخالي .. هذا والله أعلم " .
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