شكرا لمتابعة خبر عن برامج متنوعة لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات لتفعيل مبادرة " حُسن الوفادة " في نسختها الثانية ، وذلك استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال .

وأوضح المدير العام للتعليم سعد الجوني أنه جرى تشكيل فريق تنفيذي من الإدارات ذات العلاقة على مستوى قطاعي البنين والبنات وإعداد خطة مزمنة تتضمن تنفيذ عدد من البرامج والمناشط في المطار والحدائق والمتنزهات ذات طابع نوعي ويحقق الاحترازات الصحية في ظل الظروف الراهنة ، وبما يسهم في دعم البرامج السياحية .

وأضاف الجوني : أن الإدارة تسعى إلى التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة لإبراز مقومات المنطقة والإسهام في إثراء الزوار والمصطافين والعمل على نشر ثقافة المبادرة في نسختها الثانية تحت شعار " تنزه بحذر " ، وفقا لرؤية وتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال .