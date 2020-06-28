بالفيديو.. «متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونيًا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن لكل متسوق عبر الإنترنت حقوقًا محفوظة، في نظام التجارة الإلكترونية.

ونبه خلال مقطع توعوي نشره عبر حسابه في «تويتر»، إلى 4 حقوق يجب على المستهلك أن يعرفها قبل شراء أي سلعة وهي إذا تأخر وصول الطلب لأكثر من 15 يومًا من حقك إلغاء الطلب واستعادة مبلغك المدفوع بدون أن تتحمل أي تكاليف.

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واستكمل: «يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع هذه السلعة، بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها ويستثنى من ذلك ما كان مصنعًا خصيصا لك، أو بعض الخدمات التي تقدم لك مثل الطعام أو النقل أو السكن».

ومضى قائلًا: «عندما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة ويتوقع تأخير وصول طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب قبلها بوقت كافٍ».

واختتم: «إذا اكتشفت أنك وقعت في خطأ أثناء عملية الشراء يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالتواصل مع المتجر».