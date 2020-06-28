ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا

نفذت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان عمليات تطهير وتعقيم للحدائق العامة بالمحافظة والممشى والأرصفة وذلك تزامنا مع إجازة نهاية الأسبوع والتي يرتادها الكثير من الزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في المحافظة. وتضمن التطهير المرافق العامة بحدائق المحافظة وتعقيم 22 من ألعاب الأطفال بها كإجراءات احترازية وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. يأتي ذلك وفق عدد من احتياطات تقوم بها بلدية محافظة الداير بتوجيه من رئيسها المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور بتكثيف الجولات على المرافق العامة والمحلات التجارية وصوالين الحلاقة التي يرتادها الأهالي للتصدي لانتشار فيروس كورونا وأنهت خلاله البلدية تعقيم وتطهير الحدائق وتكثيف النظافة داخل الأحياء والقرى الجبلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «بلدية الداير» تعقِّم الحدائق والمرافق العامة وتكثف أعمال النظافة بالأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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