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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران) فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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