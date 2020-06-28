بالفيديو.. 4 حقوق للمتسوق إلكترونياً يجهلها كثير من المستهلكين

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن لكل متسوق عبر الإنترنت حقوقاً محفوظة، في نظام التجارة الإلكترونية.

وأضاف في مقطع توعوي نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هناك 4 حقوق للمستهلك عليه أن يعرفها قبل شراء أي سلعة وهي كالتالي:

4 حقوق للمستهلك

أولاً: إذا تأخر وصول الطلب لأكثر من 15 يوماً من حقك إلغاء الطلب واستعادة مبلغك المدفوع بدون أن تتحمل أي تكاليف.

ثانياً: يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع هذه السلعة، بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها ويستثنى من ذلك ما كان مُصنعاً خصيصاً لك، أو بعض الخدمات التي تقدم لك مثل الطعام أو النقل أو السكن.

ثالثاً: عندما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة ويتوقع تأخير وصول طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب قبلها بوقت كافٍ.

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رابعاً: إذا اكتشفت أنك وقعت في خطأ أثناء عملية الشراء يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالتواصل مع المتجر.

حق المستهلك خط أحمر

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أوصى في وقت سابق المستهلكين بضرورة الحذر عند الشراء والتعامل مع الحسابات الوهمية.

وأضاف أنه يجب التأكد أن هذا الحسابات لديها سجل تجاري أو تم تسجيلها في منصة “معروف”، مؤكدًا أن حق المستهلك خط أحمر لدى الوزارة.

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