الحصيني يتوقع هبوب رياح نشطة وهطول أمطار على 8 مناطق

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة ” تسميات “، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مرتفعات جازان، وجنوب عسير، اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطارًا من خفيفة لمتوسطة.

كما توقع الحصيني أيضًا هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على المنطقة الشرقية، والخليج، والربع الخالي والمنطقة الشمالية، وسواحل مكة، والمدينة المنورة، وتبوك، ونجران.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيراً لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ) فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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