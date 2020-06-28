مطاردة واصطدام بين مركبتين ومضاربة بالعصي ورشق بالحجارة بأحد رفيدة

2020-06-28

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة

شهدت محافظة أحد رفيدة مطاردة بين مركبتين من نوع اف جي وهايلكس وصدم إحداهما الأخرى عمداً، وبعد توقف المركبات هرع كلٌّ من سائقيها ومرافقيهما للنزول وتطور الأمر إلى مضاربة بالعصي وتراشق بالحجارة.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها المارة وقائدو المركبات للمضاربة التي وقعت في شارع الأربعين بمحافظة أحد رفيدة أن قائد المركبة الجيب قام بملاحقة قائد الهايلكس وتعمد صدمه حيث انحرفت المركبة وتوقفت جانب الطريق وكرر الاصطدام بها وإعطابها.

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بعد ذلك نزل السائقان ومرافقوهما وتطور الأمر إلى مضاربة بالحجارة والعصي، وتدخل بعض المارة في محاولة لفض المضاربة.

“متابعات الخليج 365” علمت من مصادرها أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة وتم ضبط الأطراف جميعهم وجارٍ التحقيق معهم واتخاذ اللازم حيال هذا الموضوع.

وعلمت “متابعات الخليج 365” أيضا من مصادرها أن هناك خلافاً سابقاً بين أصحاب المركبتين ليتطور الأمر بينهما أمس مجدداً.

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