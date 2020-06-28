محمد بن مسعود - الدمام - المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 5 منها جديدة و9 لمخالطين سجلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تَسَلّم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة؛ 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين؛ مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.ليبيا فيروس كورونا الجديد 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 08:49 AM Advertisements المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 5 منها جديدة و9 لمخالطين بعد فحص 1062 عينة.. 14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا بعد فحص 1062 عينة.. 14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا سجلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تَسَلّم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة؛ 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين؛ مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء. الكلمات المفتاحية ، بعد فحص 1062 عينة.. 14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا ،

المصدر : الخليج 365

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