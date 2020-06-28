محمد بن مسعود - الدمام - قال: أعلى درجة في المدينة النبوية كانت "34" ومكة "33" أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد. وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية. وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية.حالة الطقس الأرصاد 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 08:30 AM قال: أعلى درجة في المدينة النبوية كانت "34" ومكة "33" Advertisements فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة فجر اليوم الأحد. وقال عبر حسابه في "تويتر": أقل درجة حرارة في #أبها كانت "16" مئوية. وأضاف: أعلى درجة حرارة في المدينة النبوية كانت "34" مئوية ومكة المكرّمة "33" والرياض"30"درجة مئوية. الكلمات المفتاحية ، فجر اليوم.. الحصيني: أبها سجلت أدنى حرارة بـ 16 مئوية ،

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