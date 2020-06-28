- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4025 إصابة مؤكدة.
وأضاف بيان للوزارة الموريتانية اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 889 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1344 شخصًا.
وأبلغ البيان عن حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد المتوفين من فيروس كورونا إلى 121 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في موريتانيا.فيروس كورونا الجديد
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 08:23 AM
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4025موريتانيا: تسجيل 118 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4025 إصابة مؤكدة.
وأضاف بيان للوزارة الموريتانية اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 889 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1344 شخصًا.
وأبلغ البيان عن حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد المتوفين من فيروس كورونا إلى 121 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في موريتانيا.
، موريتانيا: تسجيل 118 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: تسجيل 118 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.