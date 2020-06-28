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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ما لا تعرفه عن قلعة الدمام التاريخية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت " دارة الملك عبد العزيز التاريخية " معلومات عن قصر الإمارة الأول بالدمام، أو ما يعرف بـ " قلعة الدمام التاريخية " .
وأوضحت أن القصر كان يعرف قديما باسم " قصر صالح إسلام " وهو الأول من نوعه في المنطقة من حيث التصميم والضخامة.
وبينت أنه تم تصميم القلعة وفق النمط المعماري القديم السائد في الخليج العربي، وأصبح مقرًا لاستقبال الوفود الأجنبية بعد تحول الإمارة للدمام.
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