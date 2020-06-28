شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يكشف المناطق المعرضة للأمطار اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مرتفعات جازان، وجنوب عسير، اليوم الأحد وليلة الأثنين أمطارًا من خفيفة لمتوسطة.

كما توقع الحصيني أيضًا رياح من متوسطة لشبه قوية على المنطقة الشرقية، والخليج، والربع الخالي والمنطقة الشمالية، وسواحل مكة، والمدينة المنورة، وتبوك، ونجران.