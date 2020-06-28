شكرا لمتابعة خبر عن رصد مدارس أهلية استغلت " كورونا " لتحقيق مكاسب مادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيام عدد من المدارس الأهلية باستغلال أزمة فيروس كورونا في المملكة لتحقيق مكاسب مادية. رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيام عدد من المدارس الأهلية باستغلال أزمة فيروس كورونا في المملكة لتحقيق مكاسب مادية. وتبين أن تلك المدارس قامت بتحصيل كامل أقساط الفصل الدراسي الثاني من أولياء الأمور، وفرضت إجراءات تعسفية على العاملين لديها. كما أنهت تلك المدارس خدمات المعلمين والإداريين السعوديين بها قبل إنتهاء عقودهم، فيما أجبرت معلمين آخرين على توقيع عقود جديدة تتضمن إجازة استثنائية دون أجر لمدة نصف عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد مدارس أهلية استغلت " كورونا " لتحقيق مكاسب مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.