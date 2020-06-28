شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ساعة جيب بمواصفات خاصة من هدايا الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، مواصفات إحدى ساعات الجيب للملك سعود رحمه الله، والتي أصدر منها 50 قطعة فقط. أظهر مقطع فيديو، مواصفات إحدى ساعات الجيب للملك سعود رحمه الله، والتي أصدر منها 50 قطعة فقط. وتم إصدار الساعة الذهبية عام 1957م، وتم صنعها في سويسرا للملك سعود من قبل شركة لا تحمل علامة تجارية مخصصة لتقديم هدايا الملوك ورؤساء الدول، والتي تم إعدادها للطلب بمواصفات معينة هنا. Advertisements وطُبع على الساعة صورة الملك سعود كهدية لكبار الشخصيات.

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