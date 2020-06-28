شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أسباب جعلت الهفوف تتخطى الرياض في عدد الإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوه مراسل قناة " الإخبارية " بأن السبب وراء تصدر مدينة الهفوف في محافظة الأحساء لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، هو زيادة الفحوصات الموسعة التي تجريها وزارة الصحة.

وأوضح المراسل، أن أسباب ارتفاع الحالات تتضمن وجود عيادة " تطمن " في الأحساء، واستقبالها يومياً من 300 إلى 500 شخص ممن يعانون من أعراض الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت، أن الحالات المسجلة وعددها 3927 حالة بلغت نسبة كبار السن في فيها 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.