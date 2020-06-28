مستخدمَيْن سيارات مسروقة.. ضبط مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين ومحطات وقود (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهما بعمليات السطو.

وأبان أنه ضبطت بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.



