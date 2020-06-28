فيديو.. مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة

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عرضت رئاسة شؤون الحرمين اليوم ‏فيلما تسجيليا قصيرا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة، إذ شرحت ‏بتركيز موجز ما يتم في كل مرحلة، من بداية غسل الحرير ‏وحتى تبديل الثوب القديم بالجديد.‏

وأبانت رئاسة الحرمين أن مراحل التصنيع تبدأ بضبط عذوبة الماء المستخدم في غسل ‏الحرير، ثم تهيئته بمواصفات معينة لعملية الصباغة، مع غسل ‏الحرير على درجات حرارة عالية، لإزالة الطبقة الشمعية.‏

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وأوضحت أنه يتم صبغ الخيوط الخاصة بالثوب الخارجي للكعبة، باللون ‏الأسود، وباللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية، لافتة إلى أنه يتم التأكد من مطابقة المواصفات عن طريق ‏إجراء الاختبارات على عينة من الحرير قبل وبعد الصبغ.

وأضافت أنه في مرحلة لاحقة تُحول خيوط الحرير من شلل إلى كونات “مكرات” عن طريق آلة التسدية إلى سداية تضم أكثر من ‏‏9900 خيط في كل متر، ثم تثبيت القطع على “منسج” لبدء ‏طباعة الآيات القرآنية بواسطة “السلك سكرين”.

وعقب الانتهاء من عمليات التطريز يتم التأكد من خلال قسم ‏الجودة من مطابقة المواصفات في كل مراحل عمليات التصنيع، ثم ‏تأتي عملية التجميع وتوصيل القطع بعضها بعض لكل جهة ‏على حدة.