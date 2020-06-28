“التجارة”: 4 حقوق ينبغي عليك معرفتها قبل الشراء من المتاجر الإلكترونية (فيديو)

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن ثمة 4 حقوق للمتسوق إلكترونيًا، وذلك بحسب نظام التجارة الإلكترونية الذي يحفظ حق المستهلك والتاجر.

وقال الحسين إن النظام منح المتسوق حق إلغاء الطلب واستعادة المبلغ المدفوع بدون تحمل أي تكاليف في حال تأخر وصوله عن 15 يوماً، كما يحق له خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع السلعة، بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها.

وأضاف أن النظام ألزم المتاجر بإبلاغ العميل بتأخر وصول السلعة في حال حدثت أي مشكلة، كما منح المستهلك حق التعديل على الطلب خلال 24 ساعة من إنشاء الطلب إذا وقع في خطأ، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية مع المتجر.