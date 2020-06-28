فيديو.. مُسن يبكي متأثراً أثناء زيارته لمنزله القديم واستعادته الذكريات

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لم يتمالك مُسن دموعه خلال زيارته لمنزله القديم، بعدما استعاد بعضاً من ذكرياته فيه.

وأظهر مقطع فيديو، المُسن وهو يلقي بعض النظرات على أنحاء المنزل القديم من أعلى ويبكي متأثراً، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن الزيارة جعلته يستعيد ذكريات الماضي.



