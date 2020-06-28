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لم يتمالك مُسن دموعه خلال زيارته لمنزله القديم، بعدما استعاد بعضاً من ذكرياته فيه.
وأظهر مقطع فيديو، المُسن وهو يلقي بعض النظرات على أنحاء المنزل القديم من أعلى ويبكي متأثراً، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن الزيارة جعلته يستعيد ذكريات الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مُسن يبكي متأثراً أثناء زيارته لمنزله القديم واستعادته الذكريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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