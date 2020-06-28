فيديو.. مطاردة مُثيرة وتصادم بين مركبتين في أحد رفيدة تتحول لعراك واشتباك بالأيدي

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وثّقت مقاطع فيديو، مُطاردة مُثيرة وتصادماً بين مركبتين في أحد طرق أحد رفيدة بمنطقة عسير، قبل أن تتحول إلى مشاجرة عنيفة وعراك بالأيدي.
وأظهرت مقاطع الفيديو، دخول مركبتين في مطاردة وتصادم مُتعمد بأحد الطرق.
وتوقفت المركبتان على جانب أحد الطرق وترجّل منها عدة أشخاص، ودخلوا في مشاجرة عنيفة بالأيدي ورمي الأحجار.
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