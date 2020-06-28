فيديو.. مطاردة مُثيرة وتصادم بين مركبتين في أحد رفيدة تتحول لعراك واشتباك بالأيدي

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وثّقت مقاطع فيديو، مُطاردة مُثيرة وتصادماً بين مركبتين في أحد طرق أحد رفيدة بمنطقة عسير، قبل أن تتحول إلى مشاجرة عنيفة وعراك بالأيدي.

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وأظهرت مقاطع الفيديو، دخول مركبتين في مطاردة وتصادم مُتعمد بأحد الطرق.

وتوقفت المركبتان على جانب أحد الطرق وترجّل منها عدة أشخاص، ودخلوا في مشاجرة عنيفة بالأيدي ورمي الأحجار.



