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روى شقيق طبيب توفي بفيروس “كورونا” المُستجد قصة إصابته بالمرض، وكيف كانت ردة فعله بعدما علم بإصابته.
وقال شقيق طبيب الأطفال أحمد البوعلي، إن الراحل كان مكلفاً بالعمل خلال عطلة العيد، قبل أن يتضح بعد ذلك مخالطته لمُصابين بـ”كورونا” وانتقال المرض له.
وأضاف المهندس عادل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الأعراض والآلام اشتدت على شقيقه في الأسبوع التالي لإصابته، ليتم تنويمه بالمستشفى وعمل اللازم له، لكنه توفي بالمرض.
ونوه إلى أن شقيقه استقبل خبر إصابته بالصبر والتفاؤل والابتسامة التي لم تفارق محياه، مشيراً إلى أنه كان حاصلاً على البورد السعودي والأردني في تخصص طب أعصاب الأطفال..، ودائم التواصل مع أسر الأطفال المرضى من جواله الشخصي أثناء العطلات.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق طبيب توفي بـ”كورونا” يروي قصة انتقال العدوى له وكيف استقبل خبر إصابته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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