مدارس أهلية تستغل “كورونا” في تحصيل كامل الأقساط وفصل المعلمين.. ومتحدث “الموارد البشرية” يعلق

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ذكرت مصادر أن بعض المدارس الأهلية استغلت جائحة “كورونا” في تحقيق مكاسب مادية، عبر تحصيل كامل أقساط الفصل الدراسي الثاني من أولياء أمور الطلاب.
وقالت المصادر، إن تلك المدارس فرضت أيضاً إجراءات تعسفية مُخالفة على العاملين لديها، مثل إنهاء خدمات المعلمين والإداريين السعوديين قبل انتهاء عقودهم.
ونوهت إلى أن المدارس أجبرت معلمين آخرين على توقيع عقود جديدة، تتضمن إجازة استثنائية دون أجر لمدة نصف عام أو حتى إشعار آخر.
بدوره علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني على تلك الوقائع، مشدداً على أن الإجراءات التي اتخذتها المدارس في هذا الشأن تضمنت عدة مخالفات.
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