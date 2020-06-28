“الخارجية” تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق

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أعلنت وزارة الخارجية، أمس (السبت)، عن تدشين خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق؛ وذلك لضمان تنظيم عملية استقبال المراجعين.

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وأوضحت الوزارة أن حجز المواعيد يتم عن طريق تسجيل البيانات الشخصية وتحديد عدد ونوع الوثائق المراد تصديقها، إلى جانب اختيار اليوم والوقت وسداد الرسوم وطباعة الموعد، وذلك عبر هذا الرابط.

وحددت الوزارة تعليمات للدخول، وتشمل: الحضور قبل الموعد بـ5 دقائق، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وإحضار أو إبراز نسخة من الموعد الإلكتروني، وكشف درجة الحرارة قبل الدخول.



