«stc»: وفرّنا إنترنت واتصالًا مجانيًا لأبطالنا العاملين في الحجر الصحي

أعلنت شركة «stc» توفير إنترنت واتصال مجاني للعاملين في الحجر الصحي تحت شعار «شكرًا أبطال الصحة».

وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر»: «لأبطالنا العاملين في الحجر الصحي وفرنا إنترنت واتصالًا مجانيًا لهم، وقمنا بإرسال 8 مليارات رسالة توعوية للوقاية من كورونا بعدة لغات».

وفي تغريدة أخرى قالت «واي فاي مجاني في 129 منشأة لأبطالنا العاملين في المجال الصحي.. الله يقويكم».

وفي وقت سابق أعلنت شركة «stc» عن مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة، وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى 50%؛ ما سيمكن العملاء أصحاب المديونيات السابقة من حل إشكالية مديونياتهم بكل يسر وسهولة.

Advertisements

وقالت الشركة إنها خصصت فريقًا للتواصل مع العملاء ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين؛ حيث أنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة.

كما أوضحت الشركة أن المديونيات القديمة يقصد بها تلك الفواتير التي أصدرت من عام 2017 م فما قبل ولم يستطع العميل سدادها.

وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمُّس حاجات العميل بشكل دوري خصوصًا مع بداية جائحة كورونا المستجد؛ حيث أطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال، كما تعد هذه الحملة للتخفيضات على الفواتير هي الأكبر في تاريخ الشركة.

اقرأ أيضًا:

«STC» تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها