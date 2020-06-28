«الصحة» تذكر بـ 7 فوائد تحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين

جددت وزارة الصحة التذكير بمناشدة المدخنين لحثهم على الإقلاع عن التدخين خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «إذا كنت مدخنًا، هذا هو الوقت الأنسب للإقلاع عن التدخين حتى لا تكون من فئة الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا».

كما نصحت وزارة الصحة بحجز موعد الآن في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق «موعد».

ونشرت الصحة، «إنفوجرافيك» توعويًا أوضحت من خلاله 7 فوائد تحدث في جسم المدخن بعد الإقلاع عن التدخين كما يلي:

أولًا: بعد 20 دقيقة يرتفع معدل ضربات القلب، وينخفض ضغط الدم.

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ثانيًا: بعد 12 ساعة، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في مجرى الدم إلى طبيعته.

ثالثًا: بعد 2-12 أسبوعًا تتحسن الدورة الدموية، وتزيد وظائف الرئة.

رابعًا: بعد 1-9 أشهر يقل السعال وضيق التنفس.