«الطيران المدني» تبدأ  تسهيل عودة الممارسين الصحيين غير السعوديين العالقين بالخارج

أفادت مصادر مطلعة لـ«عاجل» بأن الهيئة العامة للطيران المدني، شرعت في تسهيل عودة الممارسين الصحيين العالقين بالخارج، مشيرةً إلى أن هذا يأتي في ضوء التعميم المرسل إلى جميع شركات الطيران الأجنبية العاملة بمطارات المملكة.

وأوضحت المصادر أن قرار عودة هؤلاء العالقين، اشترط حصولهم على تأشيرة عودة سارية المفعول، أو إذن من ممثليات المملكة بالخارج.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ توجيهات حكومة المملكة بتسهيل عودة الممارسين الصحيين العالقين بالخارج، استنادًا إلى المادة 23 من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) في 18/7/1426هـ، وكذلك التوصيات المنبثقة عن محضر اجتماع تسهيل مهمة عودة الممارسين الصحيين العالقين بالخارج.

Advertisements

وبحسب المصادر، فإن القرار يشمل أيضًا تسهيل عودة مرافقي الممارسين الصحيين كما هو مدون في الإقامة، وكذلك العاملات المنزليات اللاتي يعملن لدى الممارسين الصحيين غير السعوديين.

اقرأ أيضًا:

«الطيران المدني»: التذكرة الإلكترونية تصريح تنقل خلال أوقات منع التجوّل