السعودية اليوم / الصين تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في بكين



بكين 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت الصين اليوم الأحد 17 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 14، تم تسجيلها في العاصمة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج في شنغهاي وقانسو وشنشي.

وتأكدت حتى الآن إصابة 313 شخصا بالفيروس في بكين منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينجتاي جنوب غربي العاصمة الصينية في 11 يونيو.

// انتهى //

06:06ت م

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بكين 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت الصين اليوم الأحد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وسط استمرار تفش جديد للوباء في العاصمة بكين.وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 14، تم تسجيلها في العاصمة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج في شنغهاي وقانسو وشنشي.وتأكدت حتى الآن إصابة 313 شخصا بالفيروس في بكين منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينجتاي جنوب غربي العاصمة الصينية في 11 يونيو.// انتهى //06:06ت م0002

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