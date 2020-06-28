مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس

السبت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

05:54ت م

0152



www.spa.gov.sa/2102940 السبت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس05:54ت م0152

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.