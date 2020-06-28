شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أجواء غائمة ممطرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثيرا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.