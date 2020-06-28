، "نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوك ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تزيّنت لوحات الطرق الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك بإضافة اسم "نيوم" للإرشاد إلى الطريق المؤدي لها.
ويمتاز مشروع "نيوم" بأنه وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، وتسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات؛ ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزًا رائدًا للعالم بأسره.
ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما يمتاز المشروع بشواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البكر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.نيوم
"نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوكبدر الجبل الخليج 365 2020-06-28
تزيّنت لوحات الطرق الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك بإضافة اسم "نيوم" للإرشاد إلى الطريق المؤدي لها.
ويمتاز مشروع "نيوم" بأنه وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، وتسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات؛ ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزًا رائدًا للعالم بأسره.
ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما يمتاز المشروع بشواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البكر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:15 AM
المشروع يعد وجهة حيوية جديدة.. والموقع الجغرافي له فريد من نوعه
تزيّنت لوحات الطرق الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك بإضافة اسم "نيوم" للإرشاد إلى الطريق المؤدي لها.
ويمتاز مشروع "نيوم" بأنه وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، وتسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات؛ ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزًا رائدًا للعالم بأسره.
ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما يمتاز المشروع بشواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البكر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.
، "نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.