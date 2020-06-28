، "4" حقوق للمتسوِّق من المتاجر الإلكترونية.. تعرَّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتعلق بالإلغاء والتوصيل وتعديل الطلب إذا تحققت الشروط

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن كل متسوق عبر الشبكة العنكبوتية حقوقه محفوظة في نظام التجارة الإلكترونية.

ونبّه "الحسن" إلى أربعة حقوق، يتوجب على المتسوق من المتاجر الإلكترونية معرفتها قبل شراء أي سلعة، هي: حق إلغاء الطلب، وحق الاسترجاع، وحق الإشعار المبكر، وحق تعديل الطلب.

وفصل في ذلك بأنه يحق للمتسوق إلغاء الطلب في حال تأخَّر متجر إلكتروني في تلبيته أكثر من مدة (15) يومًا، واستعادة المبلغ المدفوع دون تحمُّل أي تكاليف. كما يحق للعميل الإلكتروني خلال سبعة أيام استبدال أو استرجاع هذه السلعة بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها، باستثناء ما كان مصنعًا خصيصًا للمتسوق، أو بعض الخدمات المقدمة، مثل الطعام أو النقل أو السكن.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بأنه أيضًا يستحق المتسوق الإلكتروني إشعاره من قِبل المتجر بأي تعديل في موعد التوصيل والتسليم للسلعة، وهو ملزم بذلك في وقت كافٍ. وأخيرًا من حق العميل إذا وقع في خطأ أثناء عملية الشراء تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالمتجر، وذلك خلال (24) ساعة من زمن الطلب.وزارة التجارة المتاجر الإلكترونية