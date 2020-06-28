︎ .

بموافقة المقام السامي الكريم ، أصدر رئيس جمهورية ‎#باكستان الإسلامية قراراً بتعيين معالي رئيس ‎#جامعة_الإمام أ.د.أحمد بن سالم العامري نائباً للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في باكستان ، حيث قال معاليه : ‏أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بعظيم الشكر والامتنان على الثقة الملكية بترشيحي لمنصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ، ولفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية على تعييني نائباً لرئيس الجامعة. سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في خدمة هذه الجامعة العريقة كما ‏أتقدم لفخامة رئيس جمهورية باكستان الاسلامية بخالص الشكر والإمتنان على ثقته بتعييني نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية العالمية ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والإعانة لخدمة هذه الجامعة العريقة وأمتنا الإسلامية ووطننا الغالي المملكة العربية السعودية وشعب باكستان الشقيق.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد موافقة المقام السامي تعيين رئيس جامعة الإمام نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.