الوزير حمد آل الشيخ: أدوات ومعايير وخطط التعليم ستتغيّر بعد كورونا

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إن أدوات ومعايير وخطط التعليم ستتغيّر بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى ظهور أنماط متعددة في التعليم عن بُعد.

وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم في دول العشرين، الذي تستضيفه المملكة برئاستها لمجموعة دول العشرين G20.

وأكد آل الشيخ أن الاجتماع الافتراضي لدول المجموعة سيناقش الالتزام الجماعي كوزراء للتعليم؛ للتخفيف من التأثير غير المسبوق الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا على أنظمة التعليم، إلى جانب تبادل الخبرات والأساليب المتبعة في بلداننا.

وأوضح أنه تم تنفيذ الكثير من المبادرات الفعّالة الهيكلية والاجتماعية والمالية القائمة على السياسات من قبل قادة التعليم لتقليل الاضطرابات الناجمة عن الوباء، مقدّرًا ما قدمه أعضاء مجموعة العشرين من نسبة كبيرة من هذه الحلول، مبيناً أهمية الجهود الجماعية لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال تفشي الجائحة، كذلك العمل معاً لإعداد الأنظمة التعليمة للتعامل مع الأزمات المستقبلية.

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وقدم وزير التعليم وصفاً موجزاً للطريق الذي سلكته المملكة العربية السعودية للتغلّب على التأثيرات التي تسبب بها الوباء على العملية التعليمية، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار دولياً، مشيراً إلى أن وزارة التعليم سارعت إلى الاستعداد المسبق لضمان استمرارية التعليم لمواجهة تفشٍ محتمل، وبدأت بوضع خطط للطوارئ وحملات للتوعية لتنفيذها بعد تعليق الدراسة وإغلاق المؤسسات الأكاديمية التي تضم 8.4 ملايين طالب وطالبة.

واستعرض التجربة السعودية للتعلم عن بًعد، إذ تم تطبيق حلول وآليات التعليم عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة من خلال بوابة التعليم الوطنية التفاعلية التي سجلت أكثر من 53 مليون زيارة، وقناة عين التعليمية في اليوتيوب التي سجلت 61 مليون مشاهدة لدروسها المسجلة، كما وفّرت الوزارة 20 قناة تلفزيونية تقدّم دروساً مسجَّلة تناسب جميع فئات الطلاب في كل أنحاء المملكة.

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