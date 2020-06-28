السعودية اليوم / الحزب الحاكم في غانا يرشح رئيس البلاد للانتخابات الرئاسية القادمة



أكرا 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

اختار الحزب الوطني الجديد الحاكم في غانا رئيس البلاد نانا أكوفو-أدو مرشحًا له في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام،.

وأفاد الحزب الوطني الجديد في بيان اليوم، أن أكوفو-أدو البالغ من العمر 76 عامًا سيخوض انتخابات السابع من ديسمبر المقبل،برفقة نائب الرئيس محمود بومييا، مما يمهد الطريق لثالث مواجهة مباشرة على التوالي مع الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

كان الرئيس السابق لغانا ماهاما 61 عامًا الذي اختاره حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي مرشحًا له، قد فاز بمنصب الرئاسة على أكوفو-أدو لعام 2012.

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