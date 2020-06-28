

برازيليا 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت البرازيل 38 ألفاً و 693 إصابة جديدة بفيرس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الإجمالي إلى 57 ألفاً و 70 حالةً.

// انتهى //

01:48ت م

0146



برازيليا 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت البرازيل 38 ألفاً و 693 إصابة جديدة بفيرس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و 313 ألفاً و 667 شخصاً.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الإجمالي إلى 57 ألفاً و 70 حالةً.// انتهى //01:48ت م0146

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.