السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تسلم " ١١" مبنى تعليمياً للإدارة العامة للتعليم بجازان



جيزان 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة جازان اليوم، تسليم "١١" مبنى تعليمياً كانت قد تسلمتها مع بداية جائحة

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تسليم المباني جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد أن قامت الأمانة وجهات الأختصاص بتطهير المباني وتعقيمها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها ، وبعد أن تم نقل أكثر من ٨٠٠ عامل منها لمقار سكنهم الجديدة التي وفرتها الشركات التي يعملون بها في مقار عملها وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي و اتخاذ التدابير الوقائية .

// انتهى//

01:31ت م

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جيزان 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة جازان اليوم، تسليم "١١" مبنى تعليمياً كانت قد تسلمتها مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكنا للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول, وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها, وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تسليم المباني جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد أن قامت الأمانة وجهات الأختصاص بتطهير المباني وتعقيمها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها ، وبعد أن تم نقل أكثر من ٨٠٠ عامل منها لمقار سكنهم الجديدة التي وفرتها الشركات التي يعملون بها في مقار عملها وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي و اتخاذ التدابير الوقائية .// انتهى//01:31ت م0144

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