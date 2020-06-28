السعودية اليوم / تونس تسجل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت تونس أربع حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1168 حالة مؤكدة تتوزع بين 1025 حالة شفاء و 50 حالة وفاة و 93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأفضت التحاليل التي أجريت الجمعة وعددها 242 تحليلاً مخبرياً إلى تسجيل تسعة تحاليل إيجابية من بينها الحالات الجديدة الوافدة لأربع، وهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، وخمس تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

// انتهى //

00:50ت م

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تونس 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت تونس أربع حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأضافت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1168 حالة مؤكدة تتوزع بين 1025 حالة شفاء و 50 حالة وفاة و 93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.وأفضت التحاليل التي أجريت الجمعة وعددها 242 تحليلاً مخبرياً إلى تسجيل تسعة تحاليل إيجابية من بينها الحالات الجديدة الوافدة لأربع، وهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، وخمس تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.// انتهى //00:50ت م0139

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