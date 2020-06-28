السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بالدرب تحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات



الدرب 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

احتفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الدرب بمنطقة جازان مساء اليوم ، بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، الذي يقام تحت شعار "معرفة أفضل لرعاية أفضل" ، وذلك بمركز الدرب مول بالمحافظة.

وتهدف الفعاليات للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وطرق مكافحة ومحاربة تعاطي المخدرات والاتجار بها ومخاطرها على الفرد والمجتمع كافة، والمساهمة في تعزيز تعاون الجميع في مواجهة تأثيرها على الصحة والأمن الاجتماعي والنفسي.

وعززت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة بالدرب برامجها التوعوية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المعارض التفاعلية لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية ، والأساليب الخبيثة التي يستحدثها تجار المخدرات في تهريبها ونقلها وتوزيعها ، بما فيها الأنواع المختلفة من العقاقير والمواد ذات التأثير النفسي والعقلي التي تنعكس على الفرد والمجتمع.

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